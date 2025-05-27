Минюст предлагает ужесточить наказания за неисполнение родительских обязанностей

Министерство юстиции предлагает увеличить штрафы для родителей и опекунов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Правда, повышение не радикальное: с нынешних 100-500 руб. до 500-2000 руб.

Часть штрафов предлагается оставить на прежнем уровне. Например, сейчас за ограничение в общении с близкими, сокрытие местонахождения ребенка, игнорирование судебных решений о месте жительства или порядке общения штрафуют всего на 2-3 тыс. руб. В случае повторного нарушения – 4-5 тыс. руб. либо административный арест на срок до пяти суток.

Ведомство внесло свои предложения в Госдуму в виде поправок ко второму чтению законопроекта об ответственности за демонстрацию нацистской символики, передают "Ведомости".