СМИ: Трамп может ввести новые санкции против России до конца недели

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкции в отношении Москвы на этой неделе, сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам одного из источников, возможные санкции будут включать в себя не только банковские ограничения. Они также будут затрагивать другие меры давления лично на лидера России, чтобы убедить его пойти на уступки за столом переговоров, пишет ТАСС со ссылкой на издание.

По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из переговорного процесса по Украине, "если последний рывок не сработает".

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы.

Напомним, в выходные был нанесен удар по цеху завода "Артем" в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.