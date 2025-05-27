Российские города никогда не смогут полностью отказаться от опрессовок

Так называемые опрессовки в российских городах можно сократить до недели, но полностью отказаться от этой практики невозможно, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Это [отказ от отключений] практически невозможно. Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ", — цитирует депутата ТАСС.

По словам депутата, отказ от опрессовок приведет к росту аварийности. Переподключать жителей к другим источникам на время проведения работ — не всегда возможно, потому что "технологическую цепь также необходимо привести в порядок".

Российские коммунальщики уже начали проводить испытания систем. Так, в Москве профилактические отключения горячей воды начались с 12 мая.