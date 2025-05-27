Одобрено увеличение штрафов для родителей

В России наказание за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей будет ужесточено.

Соответствующие поправки 26 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что поправки касаются увеличения штрафа. По его словам, сейчас он составляет от 100 до 500 руб. Размер штрафа по этой статье не менялся с 2007 года.

Поправками предлагается установить штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в размере от 500 до 2 тыс. руб., сообщают "Известия".