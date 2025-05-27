Российские таксисты переходят в "сервис аренды машин с водителем"

В России агрегаторы такси стали отказываться от одноименного названия в пользу "сервиса аренды машин с водителем".

Данная бизнес-модель не предполагает дорогого ОСАГО и страховки перевозчика ОСГОП, медицинских и технических осмотров, путевых листов, как в таксопарках больших городов. Один из крупнейших агрегаторов "Максим" (70% легального рынка легковых перевозок в регионах), сообщил о переходе на схему аренды машин с водителями, которая не подпадает под действие закона о такси, который писался в основном под таксопарки в крупных городах, но он недостаточно учитывает интересы частных водителей, время от времени подвозящих пассажиров на личных автомобилях. Об этом заявил директор сервиса Максим Шушарин. По его словам, это разные модели бизнеса, и объединять их в один закон было ошибкой.

Отмечается, что для частника на личном автомобиле требования закона объективно невыполнимы. В стране отсутствует инфраструктура медицинских, технических осмотров. А стоимость страховки по тарифу такси нередко превышает годовую выручку такого водителя.

"Чтобы оставить водителей-подработчиков в правовом поле, мы перешли на схему "аренды машины с водителем". За рубежом эта бизнес-модель называется райдхэйлинг", — отметил Шушарин, сообщают "Известия".

Ранее Госдума сразу во втором и третьем, окончательном чтениях приняла законопроект о локализации такси. Согласно документу, официально зарегистрироваться таксистом можно будет, только если используется машина условно российского производства (производство локализовано на 51%, или 3200 баллов). Закон настолько сырой и противоречивый, что его не поддержали даже некоторые "единороссы".