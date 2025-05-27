Bangkok Bank стал блокировать счета россиян

В Таиланде крупнейший коммерческий банк страны Bangkok Bank приступил к выборочной приостановке доступа к счетам российских клиентов.

Как сообщает ТАСС, речь идет о блокировке карт с требованием лично явиться в отделение с паспортом и банковской книжкой. Россияне, пребывающие в Таиланд по безвизовому режиму, формально не имеют права на открытие банковских счетов в местных финансовых учреждениях.

По данным Telegram-канала Mash, тысячи россиян остались без карт тайского банка. У людей перестали работать карты и мобильные приложения. По их словам, они могут только единожды снять деньги, после этого банк прекращает обслуживание.