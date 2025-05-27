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Фото: Накануне.RU

Абрамченко попросила Мишустина обеспечить защиту работников "Ростсельмаша"

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила в Telegram, что обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, с просьбой взять под контроль нестабильную ситуацию на заводе "Ростсельмаш".

По ее словам, на предприятии сотрудникам снижают заработную плату, отправляют в вынужденные отпуска и переводят на позиции с более низкой оплатой труда. На этом фоне у работников возникает недовольство.

Абрамченко указала, что на предприятии трудоустроено около 15 тыс. человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом. Вице-спикер считает, что необходимо разработать меры по стабилизации ситуации на предприятии, для чего она и обратилась к Мишустину.

Ранее компания "Ростсельмаш" перенесла единый ежегодный отпуск своих сотрудников с августа/сентября на июнь. Решение принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

Теги: Абрамченко, Мишустин, Ростсельмаш


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