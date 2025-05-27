Мантуров сообщил о негативном влиянии высокой ставки ЦБ РФ на бизнес

В России компаниям непросто работать в условиях высокой ключевой ставки Банка РФ.

Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, негативный эффект затрагивает широкий перечень отраслей отечественной экономики. Основные моменты – высокая ставка и крепкий рубль. Вице-премьер предположил, что такие обстоятельства могут быть выгодны тем, кто занимается импортом, который при этом снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Для экспортеров сложившиеся обстоятельства в определенной степени вредны, считает Мантуров.

Он указал, что в данном вопросе необходимо принимать определенные решения. По его словам, правительство четко и своевременно отслеживает ситуацию по широкому перечню отраслей экономики. Мантуров совместно с вице-премьером РФ Александром Новаком ежедневно "сверяют часы" о том, какие предприятия нуждаются в поддержке, сообщают "Ведомости".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с "проверенным лекарством", а не экспериментальным методом для лечения "больного" – российской экономики.