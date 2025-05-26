Моор: Быть предпринимателем - призвание

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей и предпринимательское сообщество с Днём российского предпринимательства. Глава региона подчеркнул, что быть предпринимателем – это призвание, позволяющее раскрыть потенциал человека и внести важный вклад в общественное благо.

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"От первых купеческих гильдий до современных инновационных компаний – такова история становления российского предпринимательства. Тюменские предприниматели прошлого внесли весомый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие нашего региона. Эти славные традиции продолжают современники. Каждый год число предпринимателей в Тюменской области растет", – говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что сегодня общее количество представителей малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, составляет более 78 тыс. Зафиксирован рост и самозанятых граждан – по итогам прошлого года их свыше 150 тыс.

"Обучаются предпринимательскому делу и пробуют свои силы в бизнесе и ветераны специальной военной операции, родные наших бойцов. Помогаем им получить необходимые знания. Мы сохраняем региональные меры поддержки бизнеса и вместе будем и дальше поддерживать благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат", – обратился к предпринимателям Александр Моор и пожелал им, чтобы талант, энергия и вера в свои силы неизменно вели их к достижению поставленных целей и блестящим результатам, сообщает пресс-служба губернатора.