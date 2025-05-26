Лучший библиотекарь Вологодчины определен по итогу конкурса профмастерства

Стали известны итоги конкурса профессионального мастерства библиотекарей накануне Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая.

«Звание лучшего библиотекаря с премией в размере 100 тысяч рублей получила Ольга Рыкова, главный библиотекарь мультимедийного центра Центральной библиотеки имени Г. Н. Потанина из Никольска. Поздравляем Ольгу Владимировну с заслуженной победой. Гордимся и поддерживаем наших талантливых работников культуры, которые демонстрируют пример профессионализма и ответственного подхода к своему делу и вносят большой вклад в поддержание и передачу следующим поколениям традиций и духовного наследия Русского Севера», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ольга Рыкова работает библиотекарем почти 12 лет и за это время стала обладателем множества наград – от муниципального до федерального уровня. По ее инициативе на базе Центральной районной библиотеки Никольска создана детская анимационная студия «Сказки с ОКцентом», где дети и взрослые снимают видеопередачи и делают мультфильмы с использованием бересты. За четыре года студия выпустила более 30 передач, посвященных краеведческой тематике.

Призерами конкурса также стали библиотекари из Шекснинского и Нюксенского муниципалитетов. Так, второе место и 60 тысяч рублей достались Светлане Сборновой, заведующей Сиземской сельской библиотекой – филиала Шекснинской ЦБС. А третье место и 40 тысяч рублей получила Светлана Петрова, главный библиотекарь Нюксенской централизованной библиотечной системы.

Всего участие в конкурсе в этом году приняли 26 библиотекарей из 25 округов и районов Вологодской области. Финалистами стали 10 из них.

Профессиональное соревнование для работников библиотечной сферы состоялось в Вологодской области уже в пятый раз. За все время проведения конкурса его участниками стали более 170 библиотекарей из всех округов и районов регион