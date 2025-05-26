Вологда вырвалась в лидеры в народном голосовании за звание «Культурной столицы 2027 года»

За прошедшие две недели Вологда поднялась со второго на первое место в списке городов-конкурсантов, обогнав Воронеж, Донецк, Новосибирск и Сочи.

«Вологжане все активнее подключаются к народному голосованию. На данный момент за столицу Вологодской области проголосовали уже более 12,8 тысяч человек. Однако чтобы удерживать лидирующие позиции, важно не сбавлять темп. Поэтому приглашаем проголосовать всех, кто еще не сделал свой выбор. Каждый из нас может повлиять на то, как будет выглядеть и развиваться наш любимый город в будущем», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Проголосовать за «Культурную столицу» можно будет до 5 декабря. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале Госуслуг и перейти по ссылке.

Напомним, что победа в конкурсе позволит привлечь внимание к местным традициям и достижениям, создать перспективы для развития искусства, туризма и бизнеса в Вологодской области.

Использование электронных сервисов в принятии общенародных решений и создание для этого удобной цифровой среды – ключевые задачи проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован Президентом.