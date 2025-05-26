26 Мая 2025
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Общество Кировская область
Фото: Накануне.RU

Уровень благосостояния многодетных семей Кировской области выше, чем в среднем по России

Согласно данным Минтруда РФ, по итогам 2024 год, Кировская область вошла в число регионов, в которых уровень бедности среди многодетных семей ниже, чем в среднем по России. Если в среднем в стране он составил 20%, то в Кировской области это всего 18,4%.

Как известно, в 2025 году стартовала реализация нацпроекта «Семья», приоритетными направлениями которого являются повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации.

В Кировской области работа по этим направлениям ведется и в рамках региональных программ. В регионе действует 37 мер поддержки для семей с детьми, 15 из них - для многодетных родителей. За счет средств областного бюджета предоставляются компенсации и денежные выплаты, субсидии на различные цели. Также многодетным семьям предоставляются в собственность земельные участки и древесина на строительство индивидуальных жилых домов. Взамен земельного участка можно воспользоваться единовременной денежной выплатой.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

"Социальный контракт также является эффективной и очень востребованной мерой поддержки. С начала текущего года уже заключено 1366 социальных контрактов, из них с многодетными семьями - 157, - отмечает первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - В 2025 году на данную меру поддержки предусмотрена беспрецедентная сумма — 1,5 млрд рублей, что в два раза превышает объем средств прошлого года и позволит заключить свыше 5000 социальных контрактов".

Также действуют и федеральные меры поддержки - материнский семейный капитал, ежемесячные и единовременные пособия по различным жизненным ситуациям, связанным с рождением и воспитанием ребенка. По линии Соцфонда предоставляется единое пособие, которое выплачивается в случае, если на каждого члена семьи приходится менее прожиточного минимума, который в нашем регионе составляет 15 782 рубля. Кроме заработной платы и стипендий, в подсчет дохода идут субсидии на ЖКХ, ежемесячные компенсации и пособия.

В прошлом году в1,5 раза вырос размер денежной выплаты, предусмотренный на питание, проезд, школьную и спортивную форму на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Введена ежемесячная социальная выплата на питание детей из многодетных семей, обучающихся в высших и средних профессиональных образовательных организациях. Также, помимо уже существующей компенсации на оплату коммунальных услуг в размере 50 %, появилась компенсация содержания жилого помещения в размере 50 %.

Коллаж, многодетная семья с бабушкой и дедушкой(2024)|Фото: Накануне.RU

Необходимо отметить, что в 2024 году изменился подход к установлению статуса многодетной семьи. Теперь родители считаются многодетными, если старший из троих детей в возрасте от 18 лет до 23 лет обучается очно. Таким образом, количество многодетных семей в Кировской области увеличилось в полтора раза – с 14,5 до 22 тысяч.

Важным нововведением 2025 года стала отмена критерия нуждаемости для многодетных семей. Теперь все жители региона, у которых трое и более детей, имеют право на все меры поддержки, предназначенные многодетным родителям.

Теги: многодетные семьи, меры поддержки, ежемесячные выплаты, региональные программы кировской области


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