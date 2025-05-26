26 Мая 2025
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Фото: Telegram-канал &quot;Чайковская зорька&quot;/ t.me/zoryka

Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков освобожден из украинского плена

В числе освобожденных из украинского плена в рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков. Об этом на своей странице в "ВК" сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.

Напомним, Третьяков покинул должность в 2018 году после уголовного дела. Чайковский горсуд наказал бывшего мэра Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчиненной квартиры. В конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника. В январе 2019 г. суд приговорил его за это к трем годам колонии общего режима с запретом занимать организационно–распорядительные и административно–хозяйственные должности во власти. В апреле 2019 г. решение оставил в силе краевой суд. Экс-чиновник утверждал, что приговор суда первой инстанции является незаконным и необоснованным и просил направить дело на новое рассмотрение.

В июле 2020 экс-глава вышел на свободу по УДО. 7 сентября 2023 года Третьяков заключил контракт с Минобороны. Служил в составе батальона "Ахмат". 21 сентября 2023 года появилось видео из плена. Сообщалось, что Алексея Третьякова ранили в селе Клещеевка. Он получил огнестрельное ранение в живот, также осколок попал в поясницу. Позже военный потерял сознание.

"Пообщался с супругой по телефону, приятно было слышать добрые эмоции, Алексей Васильевич уже выходил на связь", - прокомментировал Игорь Сапко.

Всего по итогам обмена за период с 23 по 25 мая в общем списке оказалось 20 жителей Пермского края и еще один житель Свердловской области, по которому к Сапко обращались родственники из Прикамья. Домой вернулись бойцы-контрактники в том числе из Перми, Кудымкара, Горнозаводска, Кунгура, Чайковского, поселка Октябрьский.

Теги: Алексей Третьяков, мэр, Чайковский, украинский плен


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