Власти собираются обеспечить спутниковый интернет по всей России за два года

Через два года спутниковый интернет должен стать доступен по всей России, заявил премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.

"Для этого необходим массовый выпуск космических аппаратов. В нацпроекте "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на эти цели предусмотрено почти 107 млрд руб.", - сообщил премьер.

Речь идет о низкоорбитальных спутниках. "Главное отличие спутникового интернета – это создание минимальной наземной инфраструктуры. Кроме того, она позволит обеспечить интернетом удаленные населенные пункты в любой части страны", - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Также сегодня на совещании правительства были озвучены планы властей все же развивать стандарт мобильных сетей 5G. "Принято решение о переходе на стандарт связи 5G. Этот стандарт в 10 раз быстрее привычного LTE", - добавил Григоренко.