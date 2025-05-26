Более 2 200 консультаций врачи провели в Исетском районе в рамках программы "Здоровое село"

Более 2 200 консультаций врачи провели в Исетском районе в рамках программы "Здоровое село", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 19 по 24 мая в шести сельских поселениях квалифицированную медицинскую помощь жителям оказывали девять специалистов из различных медицинских учреждений региона.

За это время: проведено более 2 200 консультаций в пунктах приема, проведено три консультации маломобильным гражданам на дому, выявлено более 250 заболеваний, скорректировано лечение порядка 290 пациентам, направлены на стационарное лечение семь человек, направлены на дообследование более 200 человек.

"Специалисты показали себя настоящими профессионалами. Они прилагали все усилия, чтобы помочь людям – это было видно. Многие жители Рассветовского поселения смогли пройти все необходимые обследования за один раз. Можно было пройти диспансеризацию и получить консультацию узких специалистов. Здорово, что областные врачи приехали прямо в село", - прокомментировала жительница села Людмила Жилякова.

Проект "Здоровое село" направлен на улучшение здоровья сельского населения, раннее выявление хронических заболеваний и, как следствие, на увеличение продолжительности жизни граждан.