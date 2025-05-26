Власти Сергиева Посада требуют взыскать 300 млн рублей с обвиняемых во взрыве пиротехники

Администрация Сергиево-Посада заявила иск на 300 миллионов рублей к фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в 2023 году. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.

Технический директор компании "Пиро-росс" Сергей Чанкаев и двое других фигурантов дела Александр Варенов и Олег Юров не признают вину. Напомним, они обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фигуранты занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий.

По версии следствия, обвиняемые игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения. В результате 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. Сообщалось, что взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

В результате взрыва девять человек погибли, еще троим причинен тяжкий вред здоровью, более ста получили ранения. Были повреждены болеет тысячи квартир, 64 частных домовладения.