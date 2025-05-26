Кравцов снова пообещал единые госучебники, на этот раз – в течение трех лет

Единые государственные учебники по всем школьным предметам подготовят в течение трех лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Параллельно будет идти переподготовка учителей.

По словам Кравцова, сейчас идет подготовка учебников по русскому языку и литературе. "Мы вернули в уроки литературы содержание, изучение и чтение наших отечественных, преимущественно, писателей", - заявил министр.

Готовить учебники по естественно-научным предметам будут вместе с Российской академией наук, это такие предметы как физика, химия, биология. Кравцов заявил, что изучение этих дисциплин будет синхронизировано. Для углубленного изучения таких предметов учебники будут создаваться совместно с Московским физико-техническим институтом.

В прошлом году Кравцов говорил, что все обновленные учебники будут введены к 2029 году. При этом в августе 2023 года этот же министр говорил, что по всем школьным программам госучебники будут введены до конца 2025 года.