В правительстве Хабаровского края с 8 этажа упал сотрудник

В здании правительства Хабаровского края произошло ЧП – из окна на восьмом этаже выпал и разбился клерк.

По данным СМИ, мужчина работал в администрации региона с 2020 года. Mash указывает, что это был старший инспектор отдела электронного оформления документов.

Инцидент произошел утром, перед началом еженедельного совещания у губернатора.

Коллеги погибшего сообщили, что никаких предпосылок для трагедии не было.

Источник DVHab сообщил, что мужчина выпал из окна с "тыльной" стороны здания. Ему вызвали скорую, но медики ничего не могли сделать. Также инсайдер сообщил, что погибший в прошлом был следователем.