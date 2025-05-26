Андрей Фурсов: Боюсь восстания мигрантов в Москве

Из всех угроз России проблема мигрантов является крайне опасной. Об этом в своей лекции рассказал российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

"Я больше всего боюсь восстания мигрантов в Москве. Потому что то количество мигрантов, которое в Москве... Исламистские сети британская разведка контролирует, у меня нет никаких сомнений. То, что в Москве есть бандеровская сеть, у меня тоже сомнений нет, и она тоже контролируется британцами. Моя знакомая спросила одного хорошего чина: почему во время пятничной молитвы даже в мусульманских странах никто не валит такими толпами, как в Москве? А я часто бываю в Москве в пятницу и захожу в книжный магазин "Циолковский", это Новокузнецкая, там толпы мигрантов идут на намаз. И он сказал: руководители диаспор дают команду, чтобы люди шли массой в мечеть и своим видом показывали москвичам, что это сила, тем более что эти люди ходят в бойцовские клубы и т.д. и т.п. Я реально опасаюсь этих вещей", - рассказал эксперт.

Правда, Фурсов отмечает, что в России, в отличие от Запада, никто не внушал людям чувство вины перед мигрантами. Однако сама угроза остается.

Только официально в России более 6 млн мигрантов, большинство из них в Москве и крупных городах. Сколько мигрантов всего, включая тех, кто уже получил российский паспорт, не знает никто. Называются цифры до 15 млн.