Недовольство Трампа действиями Путина объяснили "эмоциональной перегрузкой"

В Кремле ответили на критику президента США Дональда Трампа, который оказался недоволен действиями российского лидера Владимира Путина. Такое поведение сочли "эмоциональной перегрузкой". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с высказанным президентом США Дональдом Трампом недовольством действиями Путина отметил, что президент России принимает решения в интересах безопасности страны.

"Очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем, президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Напомним, Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина по Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы.

"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты, и мне это не нравится", - сказал американский лидер.