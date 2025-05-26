Суд отказался изымать из обращения монеты с ежиком в тумане

Мещанский суд Москвы отклонил иск художника-постановщика мультфильма "Ежик в тумане" Франчески Ярбусовой к Банку России, в котором она просила изъять из обращения три вида монет.

"В исковых требованиях Ф. Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма "Ежик в тумане" отказать", - приводит ТАСС слова судьи.

Сторона истца намерена обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.

30 января стало известно, что Фаина Ярбусова подала в суд на Центробанк России о нарушении авторских прав. Она считает, что банк использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства. Также сообщалось, что Ярбусова требует от Центробанка 50 миллионов рублей в качестве компенсации.

В сентябре 2024 года Банк России пополнил серию монет. Обновление проиллюстрировано изображениями из мультфильма "Ежик в тумане". Это стало причиной скандала. Режиссер Юрий Норштейн заявил, что его работу использовали без спроса. В ЦБ ответили, что заключили договор с "Союзмультфильмом".