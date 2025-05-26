Официально: Только половина выпускников вузов с инженерных специальностей работают по профессии

Треть студентов, которые учатся в вузах на инженерных направлениях, не завершают обучение и уходят. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

По его словам, ведомство изучает причины такого положения дел по поручению президента. Здесь есть большой резерв. Другой резерв - это те, кто завершают обучение, но не работают по специальности, таковых еще около 25% от оставшихся. В целом выходит, что лишь половина студентов на инженерных специальностях доходят до работы по профессии.

Афанасьев признал, что зарплаты инженеров невысокие, а профессия непривлекательная. Кроме того, дает о себе знать падение за последние десятилетия качества преподавания математических и естественно-научных дисциплин в средней школе. Зато власти составили концепцию совершенствования математического и естественно-научного образования в школе. Также власти возлагают надежды на сокращение платных мест в вузах и увеличение бюджетных мест на инженерных направлениях. Однако какой в этом смысл, если на эти бюджетные места придут слабые абитуриенты?

Ключевая проблема инженерного образования - нехватка учителей математики, физики и других естественно-научных предметов - не решается. Средние результаты ЕГЭ очень низкие. Уровень подготовки в школе такой, что хорошими инженерами могут стать всего 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год, считает член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев. Притом что в стране не хватает сотен тысяч инженеров.

