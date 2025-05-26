В Тюмени состоялась ночная экскурсия на предприятие в рамках программы развития промышленного туризма

В Тюмени состоялась ночная экскурсия на предприятие в рамках программы развития промышленного туризма, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На комбинате лесопромышленной группы "Свеза" прошла ночная экскурсия "Семь нот фанеры". Гости увидели вальс погрузчиков, превратили отбраковку фанеры в барабанное представление, а станок исполнил для них знаменитую "Катюшу".

Уникальный сценарий тура разработали собственные гиды комбината из числа действующих сотрудников.

"Наша цель — не просто познакомить с технологическим процессом, но и вдохновить наших гостей. Мы верим, что каждый человек может найти красоту в окружающем мире, даже там, где, казалось бы, ее нет. И ночная экскурсия на комбинат стала ярким тому подтверждением", - прокомментировала руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината "Свеза" в Тюмени Татьяна Воронова.

Посетители завода получили уникальную возможность почувствовать себя музыкантами, извлекая мелодичные звуки из нитей ребросклейки, будто играя на гитаре. Они услышали разницу в звучании сухого и влажного шпона. Узнали, как вставки в форме "бабочек" превращают "фальшивые ноты-сучки" в безупречное звучание прочной фанеры. Поиск бракованных листов превратился в захватывающее барабанное шоу, сообщили в пресс-службе предприятия.

Комбинат "Свеза" в Тюмени с 2023 года — участник всероссийского акселератора "Открытая промышленность" Минпромторга и Агентства стратегических инициатив. Финал федерального проекта состоится в Тобольске с 27 по 29 мая.