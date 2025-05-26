В дополнительных ассигнованиях на сельхозмашиностроение нет необходимости - Силуанов

Минфин России не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Во время рассмотрения поправок в бюджет в комитете Госдумы по бюджету и налогам депутат от Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ) предупредил о критической ситуации в сельхозмашиностроении, сложившейся в этом году из-за высоких кредитных ставок – аграрии перестали покупать технику.

"Кировский завод и Ростсельмаш встанут, надо добавлять финансирование", - констатировал парламентарий.

Но Силуанов был непреклонен: "Мы предусмотрели в этом году деньги [на эту отрасль], в дополнительных ассигнованиях нет необходимости, использование лизинговой схемы более эффективно, чем прямые субсидии".

Председатель комитета Андрей Макаров ("Единая Россия") добавил, что в бюджете "и так каждый год значительно увеличивается финансирование этой статьи".

Ранее стало известно, что на Ростсельмаше были сокращены 2 тыс. сотрудников, а для оставшихся ежегодный отпуск перенесен с сентября на июнь для оптимизации расходов. В 2024 г. Ростсельмаш снизил производство на 30%. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов.