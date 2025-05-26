26 Мая 2025
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Фото предоставлено благотворительным фондом &quot;МаМЫ&quot;

В Екатеринбурге подвели итоги первых месяцев работы проекта "Доброе самбо"

В Екатеринбурге организаторы уникального проекта "Доброе самбо", направленного на интеграцию детей с особенностями развития, подвели итоги первых месяцев работы.

Это первая в регионе инклюзивная программа такого формата, который реализуют совместно Федерация адаптивного самбо Урала и благотворительный фонд "МаМЫ" при поддержке уральского бизнеса. Среди благотворителей, оказывающих регулярную помощь фонду, компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, самбо выбрано не случайно: это безопасный вид борьбы, где акцент делается на технику, а не силу. Для детей с ОВЗ такие занятия становятся инструментом физического и эмоционального развития, а совместные тренировки развивают социальные навыки – умение общаться, соблюдать правила и поддерживать друг друга; формируют у ребят уверенность в себе. Родители отмечают, что после занятий дети стали общительнее, некоторые ребята начали самостоятельно справляться с бытовыми задачами.

"Наша цель показать, что спорт стирает границы. Сильный человек не тот, кто побеждает других, а тот, кто помогает расти вместе. На занятиях дети учатся работать в команде, выполнять инструкции и раскрывать лидерские качества. И мы рады видеть, что нашу инициативу поддерживает крупный бизнес региона. Вместе мы сможем увеличить количество групп по инклюзивному самбо, и передать опыт екатеринбургских тренеров даже не на федеральном, а международном уровне", - говорит президент Федерации адаптивного самбо Урала Вячеслав Истошин.

Проект "Доброе самбо" в Екатеринбурге(2025)|Фото предоставлено благотворительным фондом "МаМЫ"

Фонд "МаМЫ" вручил благодарственные письма компаниям за поддержку детей с ограниченными возможностями и развитие инклюзивного спорта в Академическом районе.

"Мы благодарны коллективу и руководству "Атомстройкомплекса" за отзывчивость. Компания поддерживает наши инициативы и помогает решать многие вопросы: предоставляет площадку соседского центра для наших мероприятий; под новый год сотрудники предприятия исполнили желания наших маленьких подопечных и отправили к ним Деда Мороза с подарками. И, конечно, мы благодарны за помощь в организации регулярных занятий "Добрым самбо" для наших ребят", - отметила президент благотворительного фонда "МаМЫ" Лариса Попова.

В квартале "Атомстройкомплекса" "Арт. Город-парк" в Краснолесье уже несколько лет работает социально-коммуникативный центр "Эврика". В нем проходят реабилитационные программы дети с особенностями развития, проживающие не только в Академическом районе, но и за его пределами. Ребята занимаются с логопедами, психологами, проходят курсы ЛФК, арт-терапии и подготовки к школе. Для многих семей это стало жизненно важной поддержкой, ведь регулярные занятия помогают сохранять и развивать приобретенные навыки.

Девелопер также вносит большой вклад в развитие социальной инфраструктуры Академического: уже построено семь детских садов, школа №133, взрослая поликлиника, в жилых кварталах реализован принцип безбарьерной среды, открываются магазины, фитнес-центры, предприятия сферы услуг.

Теги: Доброе самбо, проект, дети, Екатеринбург


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