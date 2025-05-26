Пермячка извинилась перед верующими за полуобнаженные фотографии на фоне крестов

25-летняя жительница Перми, опубликовавшая фотографии в нижнем белье и с нецензурной татуировкой на фоне ограды храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" в Дзержинском районе Перми принесла извинения перед верующими, сообщает Ural Mash.

"Приветствую всех, я бы хотела принести свои извинения за совершенный мной поступок относительно публикации в сети "Интернет" моих фотографий на фоне православного креста, — заявила модель. — Я не преследовала цели задеть или оскорбить как-то чувства верующих. Данные фотографии были сделаны сугубо с целью показать красоту и эстетику женского тела. Я не думала на момент публикации своих фотографий, что это кого-то может задеть. Свою ошибку и вину я признаю и извиняюсь, если кого-то я оскорбила или обидела данным действиями. Обещаю больше так не делать", - заявила она.

Публикация фотографий девушки на фоне ворот православного храма с крестами вызвала шквал негатива у общественности. Следователями СК России инициировано проведение процессуальной проверки об оскорблении чувств верующих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), в ходе проведения которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Девушка жаловалась на травлю и угрозы в соцсетях, а также публикацию личных данных.