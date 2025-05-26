Лесной пожар произошел вблизи оздоровительного лагеря в Бурятии

В Бурятии разгорелся лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря "Восход". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Лес загорелся 25 мая возле населенного пункта Северный Баунтовского эвенкийского района. Территория опахана, поэтому угрозы перехода огня на село не было.

Отмечается, что отдыхающих в лагере нет. Администрация проводит эвакуацию имущества.

Ранее пожар произошел на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае. Его тушение осложняла сухая и ветреная погода. До этого местные власти заявляли о лесном пожаре недалеко от лагеря.