В Челябинске таксисту вменили убийство клиентки

В Челябинске 36-летнему таксисту вменили убийство 24-летней клиентки. Выяснилось это после того, как мать погибшей пришла в полицию и сообщила, что её дочь перестала выходить на связь и не вышла на работу.

На камерах видеонаблюдения осталась запись, зафиксировавшая отъезд пострадавшей от одного из заведений на автомобиле, водителем которого явился местный житель. По версии следствия, 22 мая водитель такси принял заказ, к нему в машину села молодая девушка.

Во время поездки водитель и пассажирка поссорились. Таксист вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил девушку руками. После он вывез тело в лес и закопал. Возбуждено уголовное дело. По решению суда предполагаемый убийца арестован до 24 июля, сообщает управление СКР по Челябинской области.

РИА Новости уточняет, что речь идёт о сервисе "Яндекс-такси".

"Речь идёт о "Яндекс-такси". Обвиняемый там работал не на постоянной основе, в качестве подработки", - сказал собеседник агентства.