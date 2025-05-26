Партнеры России по БРИКС обидятся на свои позиции в рейтинге ревнителей традиционных ценностей - Госдума

В Госдуме задумались о составлении рейтинга стран, поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом задумались на заседании комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Зампред комитета Сергей Обухов (КПРФ) предложил приглашенному эксперту – главе Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергею Мельникову составить такой рейтинг.

Мельников ответил, что составить-то рейтинг можно, но он будет разве что для внутреннего пользования, потому что недружественным странам это безразлично, а партнеров России, например, по организации БРИКС, может показаться обидным.

"Многие страны, входящие в БРИКС, не поддерживают традиционные ценности. В Китае, например, сложно обстоят дела с религией. В ЮАР легализованы однополые браки, Бразилия тоже в этом плане достаточно серьезно продвинулась", - заметил Мельников.

"То есть можно составить рейтинг, но наши партнеры по БРИКС могут обидеться", - констатировал Обухов.