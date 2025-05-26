В Нижневартовске неадекват напал на водителя автобуса с ножом

️В Нижневартовске агрессивный мужчина с ножом напал на водителя автобуса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании перевозчика "Домтрансавто".

Инцидент произошел 25 мая, в 15.08, на маршруте №16 на остановке "Рябиновый бульвар". Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Автобус № 16 подъехал к остановке, на которой сидела в павильоне только одна женщина. К остановке бежал мужчина. Водитель подождал пассажира, но в ответ получил оскорбления и стал жертвой покушения. Полицейские уже установили личность агрессора. Проводится проверка.

Водитель автобуса отказался писать заявление в полицию, аргументировав тем, что травму не получил и не держит зла на агрессивного пассажира.