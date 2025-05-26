Макрон получил пощечину от жены во время официального визита во Вьетнам

Неприятный эпизод попал в объективы репортеров мировых агентств во время начала визита президента Франции во Вьетнам.

Когда самолет приземлился в аэропорту вьетнамской столицы, дверь французского борта номер один открылась чуть раньше, чем ожидалось, и все увидели, как первая леди ударила по щеке своего мужа. Он явно был обескуражен произошедшим, но тут же улыбнулся в камеры, когда заметил, что его уже снимают.

Когда супруги начали спускаться по трапу, Эммануэль Макрон попытался подать супруге руку, но та демонстративно отказалась ее взять, Бриджит лишь придерживалась за перила.

Примечательно, что первоначально Елисейский дворец пытался отрицать произошедшее и заявлял о фейковом видео, но потом все же признал достоверность кадров авторитетных СМИ. Тогда появилась новая версия: это была не пощечина, а дружеский жест.