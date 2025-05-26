СМИ: ВСУ остались без ракет для западных систем ПВО

У ВСУ закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, которые поставили Италия и Франция, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

Также, по его словам, Киев в течение последних полутора лет не получил ни одной ракеты для зенитных систем малой дальности французского производства Crotale.

Напомним, в апреле, после поражения военной цели в Кривом Роге, Владимир Зеленский призвал Запад дать Украине больше систем ПВО Patriot. Начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что киевскому режиму все труднее сбивать российские ракеты.