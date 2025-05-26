"Решил обжечь провода": в свердловском МВД рассказали подробности взрыва газа

Свердловская полиция раскрыла подробности взрыва газа, случившемся в минувшие выходные в городе Краснотурьинск. В результате ЧП пострадал один человек.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, тревожная информация о мощном хлопке в дежурную часть территориального ОВД поступила по линии 112. Инцидент произошел в частном доме по улице Новая.

"Официально нетрудоустроенный гражданин Караченко 1969 года рождения во дворе своего частного дома при помощи газовой горелки решил обжечь провода. Но, возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. В итоге пожилой человек получил множественные осколочные ранения груди и предплечья. Медиками он был доставлен в ЦРБ и госпитализирован в травматологическое отделение для оказания квалифицированный помощи. Возгорания жилища, к счастью, не произошло. Эвакуация жильцов соседних домов не потребовалась. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают полицейские.