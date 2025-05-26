Игрок, плеймейкер и бомбардир. Футболист Салах установил несколько индивидуальных рекордов по итогам сезона

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах установил несколько индивидуальных рекордов по итогам закончившегося сезона в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Так, египтянин стал первым в истории АПЛ, кому удалось завоевать в одном сезоне награду лучшего игрока, лучшего плеймейкера и лучшего бомбардира.

На счету 32-летнего футболиста 29 голов и 18 голевых передач в АПЛ. Салах повторил рекорд английских нападающих Энди Коула и Алана Ширера по голевым действиям за один сезон (у обоих 34 + 13). Однако в те годы было 42 матча в чемпионате, а не 38.

Помимо этого, Салах был признан Игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Также египтянин уже в четвёртый раз выигрывает "Золотую бутсу" АПЛ (лучший бомбардир чемпионата), сравнявшись с рекордом легенды "Арсенала" Тьерри Анри.

Отметим, что "Ливерпуль" накануне финишировал в АПЛ на первом месте с отрывом от лондонского "Арсенала" в 10 очков.

"Это был потрясающий сезон. Эту победу, этот титул мы посвящаем болельщикам", — эмоционально прокомментировал Салах Sky Sports победу в чемпионате.