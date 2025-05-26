26 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Китай имеет возможность развернуть блокаду Тайваня в течение нескольких часов - FT

Китай готов в любой момент "перейти к военной операции" на Тайване или начать блокаду острова, для этого подготовлены все средства и подразделения: артиллерийские системы, авиация, десантно-штурмовые группы и т.д., пишет Financial Times со ссылкой на источники в тайваньских и американских военных и дипломатических кругах.

Тайваньские военные отмечают, что учения Народно-освободительной армии Китая включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи острова. Также подготовлена новая ракетная система, способная поразить любую точку острова.

По данным министерства обороны Тайваня, военные самолеты НОАК входят в зону идентификации ПВО Тайваня более 245 раз в месяц. Пять лет назад интенсивность подлетов составляла лишь пять раз в месяц.

Представитель министерства обороны США заявил, что у ВМС НОАК и береговой охраны Китая есть около дюжины кораблей, которые постоянно дежурят вокруг Тайваня. Они могут "перейти в положение блокады... в течение нескольких часов".

Представитель министерства обороны Тайваня заявил, что присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушное нападение без предупреждения.

Теги: китай, тайвань, ноак


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