26 Мая 2025
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Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Более 200 детей приняли участие в форуме юных дарований "ArtНавигатор" в Екатеринбурге

Более 200 детей 9-17 лет из 13 регионов России приняли участие в финале Всероссийского форума юных дарований "ArtНавигатор", который прошел в минувшие выходные в загородном образовательном центре "Таватуй" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде "Дети России", форум собрал одаренных вокалистов, участников хореографических коллективов, начинающих художников и журналистов, чтобы дать новые навыки и познакомить с лучшими экспертами по четырем творческим направлениям. В программе форума – церемония открытия, где каждый финалист представил свой лучший номер или визитку, знакомство с экспертами, совместная работа, отчетный концерт и церемония награждения.

Форум "АртНавигатор"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"ArtНавигатор" нацелен на глубокое погружение, выход на новый уровень мастерства. Мы увидели, как дети меняются, как расширяется их кругозор и представление о собственных возможностях и границах. Именно к такому результату стремились – чтобы каждый участник в итоге сказал: теперь я могу больше", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Форум "АртНавигатор"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Репетиции, первые творческие челленджи начались со дня прибытия в загородный образовательный центр. "Любят и умеют работать с детьми", – так о наставниках отзывались педагоги и руководители, которые сопровождают на форум своих подопечных.

Образовательной частью номинации "Эстрадный вокал" руководила Елена Солдатова, певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории и худрук студии "МегаСаунд" Московского Дворца пионеров. Сценическое движение вокалистов и наставничество в секции "Хореография" взяла на себя Юлия Ефимова, генеральный директор международного культурного проекта "TEVY Art Group", художественный руководитель "Dantex Show", хореограф, балетмейстер, режиссер стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного Цирка, приглашенный хореограф спектаклей Театра драмы. Вторым хореографом форума стал Федор Федин, постановщик, балетмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, танцовщик группы "Soul Dance" под руководством Марины Нейштадт, резидент хореографических коллективов из Самары.

Форум "АртНавигатор"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Вывести юных художников из плоскостного изображения в пространство 3D – такой цели в ходе форума добились педагоги и основатели студии "ФА-САД", архитекторы, преподаватели, члены Союза дизайнеров России Инна и Валерий Салиховы. Под их руководством дети создали индивидуальные работы в технике калькирования и совместную объемную композицию. Творческие встречи, совместные пленэры с детьми провел екатеринбургский художник Алексей Рыжков.

Юные журналисты непрерывно освещали работу форума в его Telegram-канале. Руководили работой редакции журналисты-профессионалы из РИА "Европейско-Азиатские Новости". Они также поделились с детьми основами в применении искусственного интеллекта в современных СМИ. Специфика современного текста – занятие, которое для ребят провела Елена Соболева, ученый, филолог, преподаватель с многолетним стажем.

Форум "АртНавигатор"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Атмосфера дружбы и поддержки, совместная работа на стыке жанров и видов искусства, новые друзья и творческие знакомства – форум "ArtНавигатор" вновь отозвался у участников самыми теплыми чувствами. Проект, который проходил в третий раз, обретает собственный стиль и формат и помогает юным талантам на пути к вершинам.

Теги: форум, дети, Екатеринбург


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