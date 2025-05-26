СМИ: Налоговая служба банкротит "Кофе Хауз"

Налоговая служба банкротит ООО "Кофе Хауз". Компания, управляющая одноименной сетью кофеен, входит в группу компаний "Шоколадница".

Некогда огромная сеть (более 220 заведений по всей России в 2015-м), сейчас насчитывает пять точек, пишет "Коммерсант". В "Шоколаднице" заявляют, что ООО "Кофе Хауз" сейчас не ведет никакой деятельности и не имеет активов. При этом компания каким-то образом продолжает генерировать доход: в 2024 году он составил 1,55 млрд руб., чистая прибыль вообще выросла на 53%, а чистые активы на конец года составляли 191,5 млн руб., согласно данным СПАРК.

"Шоколадница" приобрела своего основного конкурента в 2014 году. Тогда сама группа владела 420 точками по всей России, 230 из них были расположены в Москве.