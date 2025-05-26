Глава городского самоуправления Калуги поздравил областной избирком с 30-летием

Выставка, посвящённая юбилею, открылась в Государственном архиве Калужской области.

Экспозиция отражает историю современной избирательной системы региона – от создания и первого заседания облизбиркома в июне 1995 года до наших дней.

Организаторы представили ключевые документы, связанные с деятельностью областной избирательной комиссии и проведением выборов, а также обширную подборку фотографий, образцов печатной продукции и агитационных материалов партий и кандидатов.

«За три десятилетия избирательная система проделала значительный путь развития. Она непрерывно совершенствуется, внедряя передовые технологии: электронное голосование, автоматизированный подсчёт голосов и другие инновации. Это делает выборы более доступными, удобными и прозрачными. Поздравляю всех членов избирательной комиссии с юбилеем! Желаю здоровья, успехов и благополучия», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.