СМИ: Ведется закулисный переговорный процесс по Украине

Пока нет ясности по тому, где пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но закулисный процесс продолжается. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

"Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики", — сказал он.

Инсайдер не стал исключать, что переговоры могут вновь пройти в Турции, отметив, что Стамбул "удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "нереалистичным" вариант проведения встречи в Ватикане, который ранее выразил готовность предоставить площадку. "Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран", - отметил он.

СМИ за последнее время появилось много предположений о том, что Ватикан хотел бы занять более активную позицию в переговорном процессе.