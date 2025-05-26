26 Мая 2025
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Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

"Мы станем попрошайками". ЕС отменяет беспошлинный ввоз товаров с Украины

С 6 июня ЕС отменяет беспошлинный ввоз товаров с Украины, который действовал три года и был введен вскоре после начала СВО. Это нанесет еще один удар украинской экономике, а также ухудшит возможности правящего там режима вести боевые действия против России. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.
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Он оценивает потери так, что экспорт в ЕС в этом году сократится на 70% из-за необходимости платить пошлины для продажи продукции. На это пойдут лишь немногие производители.

"Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать их за счет торговли, что, на мой взгляд, является крайне порочной и извращенной ситуацией", - сказал Наталуха изданию Euractiv.

Он признает, что Европа, которую украинский режим боготоворит, "заставляет Украину стать попрошайкой". Наталуха признал, что торговые представители ЕС отклонили его просьбы о встрече во время его визита. Что подрывает веру в Европу. Показательно, что сама статья называется "Как ЕС разрушает экономику Украины".

В Еврокомиссии призывают Киев не преувеличивать последствия. Там просят наконец понять, что у ЕС есть и свои интересы. Например, местные фермеры страдают от ввоза дешевой украинской продукции. А кроме того, в ЕС опасаются, что продление беспошлинного режима может помочь евроскептику выиграть президентские выборы в Польше, поэтому выбивают этот козырь.

Украина также обязана выплачивать проценты от экономического роста. Владельцы этих облигаций, в число которых входят крупные американские фонды Aurelius Capital Management и VR Capital Group и которые индексируются с учетом экономических показателей Киева, требуют от Киева выплатить 600 миллионов долларов до конца текущего месяца в связи с тем, что экономика Украины выросла более чем на 3% за два года. Киев же утверждает, что его случай особый, так как этот рост считается от предыдущего провала, а в нем якобы была виновата Россия. Поэтому Украину нужно простить и не предъявлять таких требований.

По оценке Financial Times, в 2024 году доходы Украины от экспорта в ЕС составили почти десятую часть всех доходов страны от поставок за рубеж. А украинское издание "Страна" пишет, что овощи и фрукты Украина на 95% экспортирует в ЕС. Правда, будет продлен еще на год льготный режим экспорта для Украины металлургической продукции, но и ему неизбежно придет конец.

Сидящий в СИЗО и оттого более категоричный депутат Рады Александр Дубинский заявил, что отмена "торгового безвиза" с ЕС - это не что иное, как санкции против украинской экономики.

"Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС", окончен", - заключил он.

Характерно, что против "торгового безвиза" для Украины категорически была "украинская подруга" в Европе Польша. Дружба дружбой, а табачок?..

Теги: украина, ЕС, торговля, пошлины


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