Отключение электроэнергии в Каннах могло произойти из-за анархистов

В Каннах в день завершения кинофестиваля произошло отключение электричества. Ответственность за это на себя взяли анархисты.

"Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 кВ, идущую из Ниццы", - приводит РБК их заявление.

Текст появился на краудсорсинговом сайте, связанном с ультралевыми. Авторы представились двумя "группами анархистов".