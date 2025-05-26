Скидки на китайские автомобили в РФ превысили 20%

В России в апреле текущего года китайские бренды предоставляли большие скидки на автомобили.

В среднем их размер составлял 730 тыс. руб. или 21% от полной стоимости. При этом у отечественных машин он достиг 330 тыс. руб. (19%), сообщили эксперты "Авито Авто".

Средняя стоимость новых автомобилей из европейских стран, Южной Кореи, Японии и США в апреле выросла на 7% по сравнению с мартом и составила 6,85 млн руб. Автомобили из Китая и РФ подешевели на 2,7 и 1% соответственно.

По количеству объявлений на платформе лидировали автомобили Lada, Geely, Chery, Haval и Changan. При этом больше всего покупатели интересовались машинами Lada, Chery, Haval, Jetour и Changan, сообщают "Известия".

При этом за первые три месяца 2025 года в России прекратили работу 213 автосалонов китайских марок. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.