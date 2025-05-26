Минфин: государство планирует софинансировать накопления на детских счетах

В Министерстве финансов России поддержали государственное софинансирование детских счетов, открытых по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Как заявил замминистра финансов Иван Чебесков, речь идет о счетах, которые любой родитель может открыть на несовершеннолетнего ребенка. Сумма софинансирования в настоящее время обсуждается.

По словам руководителя по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максима Колядова, сейчас россияне могут открыть ПДС не только на себя, но и на ребенка, однако детский продукт позволяют оформить далеко не все НПФ.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что после запуска софинансирования спрос на детские ПДС может вырасти в два-три раза в первые два года. Особенно он будет интересен семьям с детьми до пяти лет, сообщают "Известия".

Ранее комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила новые льготы для работодателей, которые формируют взносы в пользу работников в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС).