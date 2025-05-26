Собинин: Перехвачены еще два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы.

25 мая глава города неоднократно сообщал об уничтожении дронов. На этом фоне Росавиация была вынуждена ввести ограничения на работу ряда аэропортов. По данным Минобороны РФ, в течение дня с 13.00 до 20.00 мск в пяти регионах был сбит 51 украинский беспилотник.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Курской области на вертолете попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников.