В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется.

В результате произошел взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU



