Жители Хабаровска жалуются на запах газа в воздухе

Жители Хабаровска жалуются на запах газа, стоящий в воздухе. По предварительным данным, на местном НПЗ произошел выброс, передает корреспондент Накануне.RU.

В ЖК "Восточный" жильцы домов сообщают, что вызывали "газовиков", однако те, сослались на облако с НПЗ. В МЧС региона советуют жителям по возможности не открывать окна и двери.

Отметим, что на вонь жители Хабаровска жалуются не в первый раз. В 2023 году о неприятном запахе сообщали сразу нескольких районов Хабаровска. Тогда мэрия объясняла неприятный запах техническими работами на НПЗ.