Девять жителей Тюменской области возвращены из украинского плена

Девять жителей Тюменской области возвращены из украинского плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

"Это самый масштабный обмен, в списках на обмен есть и военнослужащие, и гражданские. Проделана большая работа. В числе освобождённых - девять военнослужащих из Тюменской области. Совсем скоро они будут на родной земле, смогут воссоединиться со своими близкими. Заверяю тех, чьи близкие остаются в плену, - работа продолжается, мы делаем все, чтоб и они вернулись домой", - сообщил он.

Благодаря совместной работе с Министерством обороны РФ и аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из украинского плена с 2024 года удалось вернуть 35 жителей Тюменской области.

Напомним, российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле 16 мая договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Инициированный российской стороной масштабный обмен продолжался несколько дней: с 23 по 25 мая.

Первыми прибыли освобожденные жители Курской области 23 мая. В Республике Беларусь их встретила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она сопроводила их в пункт временного размещения, где им оказывается необходимая помощь.

25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.