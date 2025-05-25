Путин на вертолете попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников

Президент России Владимир Путин во время посещения Курской области на вертолете попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".

Атака дронов была успешно отражена, военные обеспечили безопасность главы государства.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 мая посетил Курск. Он провел встречу с волонтерами, помогающими жителям приграничных районов, которые не так давно были освобождены от контроля ВСУ.

Глава государства поблагодарил волонтеров за их работу и попросил рассказать, чем власти могут им помочь. Также президент провел совещание с местными властями.