Группировка войск "Южная" освободила Романовку в ДНР

Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.