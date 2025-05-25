Посольство России в Швеции облили краской с помощью дрона

На посольство России в Швеции было совершено нападение с помощью дрона. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел сегодня, около 03.40. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям.

В дипмиссии отметили, что подобные нападения регулярно продолжаются более года и предупредили, что ответственность за последствия будет лежать на шведских властях.

"Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, тем не менее, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права", - говорится в сообщении.